Свердловские власти прокомментировали закрытие Среднеуральской птицефабрики

Закрытие производства Среднеуральской птицефабрики никак не отразится на потребителях, заверяют чиновники. Так как в 2020 году этой птицефабрикой было произведено 15 тысяч тонн продукции, что составило лишь 10% от общего объема производства в Уральском регионе.