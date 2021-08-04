Деньги с отменённого Дня города в Екатеринбурге потратят на помощь садоводам

На сегодняшний день свердловчане просят проложить и отремонтировать дороги к садовым товариществам, а также наладить энергетику, пишет Ура.ру со ссылкой на мэра Алексея Орлова.
По словам Орлова, в связи с просьбами жителей администрация Екатеринбурга будет принимать решения о той или иной помощи людям, живущих в садовых товариществах.
Напомним, День города в Екатеринбурге второй год подряд будет проходить в онлайн-формате. Мэр города объяснил это решение серьёзной эпидобстановкой в Свердловской области. Также в начале августа 2021 стало известно, что власти не стали приглашать поп-знаменитостей и откажутся от запуска вечернего салюта.