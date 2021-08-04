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Деньги с отменённого Дня города в Екатеринбурге потратят на помощь садоводам

4 августа 2021, 08:55
Фото: 1МI
Средства, которые остались от отменённого Дня города в Екатеринбурге, власти направят на помощь владельцам садов и огородов.

На сегодняшний день свердловчане просят проложить и отремонтировать дороги к садовым товариществам, а также наладить энергетику, пишет Ура.ру со ссылкой на мэра Алексея Орлова.

По словам Орлова, в связи с просьбами жителей администрация Екатеринбурга будет принимать решения о той или иной помощи людям, живущих в садовых товариществах.

Напомним, День города в Екатеринбурге второй год подряд будет проходить в онлайн-формате. Мэр города объяснил это решение серьёзной эпидобстановкой в Свердловской области. Также в начале августа 2021 стало известно, что власти не стали приглашать поп-знаменитостей и откажутся от запуска вечернего салюта.

От салюта и приглашения поп-звёзд на День города отказались власти Екатеринбурга
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