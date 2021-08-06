12 самолетов не могли вылететь и приземлиться в Кольцово из-за грозы

Более 500 человек не могут вылететь из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» из-за грозы, накрывшей город минувшей ночью. По словам пассажиров задержанных рейсов, которые провели в ожидании на посадку более 10 часов, им так и не предоставили горячее питание, сообщает Е1.