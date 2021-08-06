Впервые более 150 случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Нижнем Тагиле

Напомним, несколько дней подряд в области бьются различные рекорды, то по заболеваемости, то по смертности. Актуальным становится вопрос о вакцинации от COVID-19. О том, как пройти и какие есть пункты вакцинации от коронавируса, рассказывает TagilCity.ru.