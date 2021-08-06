TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Впервые более 150 случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Нижнем Тагиле

6 августа 2021, 14:41
Фото: 1МI
В Нижнем Тагиле впервые за все время пандемии коронавируса за сутки лабораторно подтверждено более 150 случаев COVID-19.

Согласно данным Роспотребнадзора, впервые за сутки был лабораторно подтвержден 151 случай коронавирусной инфекции у тагильчан. Всего по Свердловской области с 5 по 6 августа 2021 года лабораторно подтверждено 524 случая COVID-19.

В этом году в летний период в России наступила третья волна пандемии коронавируса. Она оказалась интенсивнее двух предыдущих. Помимо того, что число госпитализированных пациентов резко возросло, также увеличилось количество тяжёлых случаев заболевания, при которых необходимо применение аппаратов ИВЛ.

Напомним, несколько дней подряд в области бьются различные рекорды, то по заболеваемости, то по смертности. Актуальным становится вопрос о вакцинации от COVID-19. О том, как пройти и какие есть пункты вакцинации от коронавируса, рассказывает TagilCity.ru.

Как и где записаться на вакцинацию от коронавируса в Свердловской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
Коронавирус обнаружен на ручках больниц и магазинов свердловскими санврачамиКоронавирус не обнаружен в сточных водах Свердловской области
#Заражение#Лаборатория#Нижний Тагил#Коронавирус#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25