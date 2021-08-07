1 млн рублей за поимку убившего «мясного короля» выплатит МВД России

Заключенным в ИВС был передан гаечный ключ, с помощью которого они открутили замки дверей и сбежали, сообщает РИГ «ТК». Это предварительная информация, как могли сбежать заключенные. Всего удалось сбежать пятерым арестантам. В их числе Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «мясного короля» Владимира Маругова.