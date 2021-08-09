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Часть уральских студентов будет учиться дистанционно

9 августа 2021, 16:49
Фото: 1МI
В Уральском федеральном университете в новом 2021-2022 году занятия будут проходить в смешанном формате.

Известно, что семинары и практические занятия будут проводиться небольшими группами в очной форме, а потоковые лекции будут проходить онлайн. Об этом сообщил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Ранее в Министерстве образования порекомендовали всем учебным заведениям отправить на дистанционное обучение непривитых от коронавируса студентов.

Напомним, высшим учебным заведениям имеет смысл отправить на онлайн-формат обучения студентов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или имеют на руках медицинский отвод, рекомендует Минобрнауки.

На дистант отправят непривитых от COVID-19 студентов вузов
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#Вузы#Образование#Учеба#Студенты#Коронавирус#Общество
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