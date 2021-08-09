Скончался недавно привившийся от COVID-19 сотрудник ЕЖК в Екатеринбурге

Напомним, недавно екатеринбургский врач-эпидемиолог рассказал, что перед тем, как ставить прививку, человек должен понять, нужно ли её делать сейчас или немного подождать, если есть какое-то физическое недомогание. А вице-губернатор Свердловской области утверждал, что не знает случаев смертельного исхода после вакцинации.