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На горе Долгая у «Аиста» в Тагиле вырубят деревья под строительство гостевого домика

10 августа 2021, 06:41
Фото: Яндекс.Карты
12 кубометров древесины, в том числе 10 кубометров деловой древесины, вырубят под строительство гостевого дома на горе Долгая в спортшколе олимпийского резерва «Аист» в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Работы будут вестись в соответствии с технологической картой. Оплата за вырубленные деревья поступит в местный бюджет.

Древесина будет передана на ответственное хранение МБУ «Служба экологической безопасности» Нижнего Тагила. Неликвидные деревья, а также порубочные остатки, необходимо утилизировать в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах.

Напомним, в Нижнем Тагиле вырубят 17 аварийных деревьев, в том числе на территории детского сада на улице Энтузиастов и в сквере горно-металлургического колледжа им. Черепановых на проспекте Ленина. Под снос попадают яблони, березы, клены и тополи.

17 аварийных деревьев будут вырублены в Нижнем Тагиле
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#Гора Долгая#Аист#Деревья#Вырубка леса#Нижний Тагил#Экология#Эксклюзив#Здоровье
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