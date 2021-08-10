На горе Долгая у «Аиста» в Тагиле вырубят деревья под строительство гостевого домика

Работы будут вестись в соответствии с технологической картой. Оплата за вырубленные деревья поступит в местный бюджет.
Древесина будет передана на ответственное хранение МБУ «Служба экологической безопасности» Нижнего Тагила. Неликвидные деревья, а также порубочные остатки, необходимо утилизировать в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах.
Напомним, в Нижнем Тагиле вырубят 17 аварийных деревьев, в том числе на территории детского сада на улице Энтузиастов и в сквере горно-металлургического колледжа им. Черепановых на проспекте Ленина. Под снос попадают яблони, березы, клены и тополи.