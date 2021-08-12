Суд отправил за решетку участников криминальной сходки в Екатеринбурге

Все участники арестованы на срок от 12 до 14 суток. На сходке были задержаны криминальные авторитеты, спортсмены и бизнесмены.
12 суток назначили Чурикову О. Д., Моршинину М. С., Чугайнову А. А., Брунову В. В., Болдышевскому А. А., Гардту Г. В., Садыкову Р. Р., Нафикову Р. И., Алескерову Д. Т., Малахову И. С., Мармерштейну О. О., Устинову В. В., Соколову Р. В.
13 суток получил Шадрин А. Н., и больше всех - 14 суток, получили Анненков А. Г. и Новиков В. С. Также двух участников оштрафовали на 1 тысячу рублей, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу суда.
На сходке находился бизнесмен Герман Гардт, который известен как Гера с ЖБИ, со своими спортсменами. По некоторым данным, именно он был организатором «стрелки», на которой хотели обсудить поведение Валерия Яковлева.
По данным инсайдера, у каждой из сторон конфликта имеются связи в органах.
Напомним, в ходе спецоперации, прошедшей накануне в центре Екатеринбурга, были задержаны 30 человек. У них изъяты оружие, патроны и наркотики. Спецоперация при участии сотрудников полиции и Росгвардии проходила на улице Юмашева в Екатеринбурге в среду 11 августа.