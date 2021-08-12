Суд отправил за решетку участников криминальной сходки в Екатеринбурге

12 суток назначили Чурикову О. Д., Моршинину М. С., Чугайнову А. А., Брунову В. В., Болдышевскому А. А., Гардту Г. В., Садыкову Р. Р., Нафикову Р. И., Алескерову Д. Т., Малахову И. С., Мармерштейну О. О., Устинову В. В., Соколову Р. В.