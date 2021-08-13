Родители обвинили детский сад в замалчивании вспышки коронавируса в Екатеринбурге

После заявления медиков мужчина решил выяснить ситуацию у руководства детским учреждением и задал вопрос в общем чате в WhatsApp. Но вместо ответа, его удалили из чата. Сообщения родителя увидела одна из родительниц и успела их переслать заболевшей нянечке, которая и лежит в больнице. Та в свою очередь связалась с ним по телефону. Со ее слов выяснилось, что на работе не требуют ни тестов на коронавирус, ни справок от врача.