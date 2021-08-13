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Posted 13 августа 2021, 07:46

Published 13 августа 2021, 07:46

Modified 29 ноября, 18:20

Updated 29 ноября, 18:20

Выезжающих на «встречку» будут ловить в Тагиле в выходные

13 августа 2021, 07:46
Рейды ГИБДД пройдут в предстоящие выходные в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО . Госавтоинспекторы будут выявлять и пресекать грубые нарушения ПДД.

Рейдовое мероприятие «Безопасная дорога» пройдет с 13 по 15 августа 2021 года на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.

Сотрудники ГИБДД намерены выявлять нарушителей Правил дорожного движения, в особенности будет обращено внимание на водителей, выезжающих на встречную полосу, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В Госавтоинспекции напоминают, что за данное правонарушение предусмотрен штраф от 1 до 5 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до полугода.

Напомним, в результате выезда на встречную полосу на территории Нижнего Тагила с начала 2021 года погибло 7 человек, 52 человека получили травмы. Всего произошло таких 17 аварий.

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#Транспорт#Нижний Тагил#ГГО и пригород#ГИБДД#Рейд#ПДД#Водители#Встречная полоса#Безопасная дорога#Горноуральский городской округ
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