Выезжающих на «встречку» будут ловить в Тагиле в выходные

Posted 13 августа 2021, 07:46
Published 13 августа 2021, 07:46
Modified 29 ноября, 18:20
Updated 29 ноября, 18:20
Рейдовое мероприятие «Безопасная дорога» пройдет с 13 по 15 августа 2021 года на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.
Сотрудники ГИБДД намерены выявлять нарушителей Правил дорожного движения, в особенности будет обращено внимание на водителей, выезжающих на встречную полосу, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В Госавтоинспекции напоминают, что за данное правонарушение предусмотрен штраф от 1 до 5 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до полугода.
Напомним, в результате выезда на встречную полосу на территории Нижнего Тагила с начала 2021 года погибло 7 человек, 52 человека получили травмы. Всего произошло таких 17 аварий.