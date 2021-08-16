TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

По заболевшим коронавирусом на четвертое место по стране вышла Свердловская область

16 августа 2021, 09:02
Фото: 1МI
За минувшие сутки в Свердловской области выявлено еще 529 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным за весь период пандемии, регион теперь занимает четвертую строчку среди территорий России.

В период с 15 по 16 августа в Свердловской области COVID-19 обнаружен еще у 529 человек. Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 115 759, сообщат областной оперативный штаб.

За минувшие сутки заболели 130 жителей Екатеринбурга. Также инфекция выявлена в 50 других муниципалитетах Среднего Урала.

853 пациента находится в медучреждениях в тяжелом состоянии, 512 — в реанимациях, 405 — подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки выписано 435 пациентов (в общей сложности 107 110).

На территории РФ выявлено 20 765 случаев коронавируса. Умерли 806 человек (171 305).

Напомним, 13 августа новый рекорд по смертности от коронавируса был установлен как в Свердловской области, так и в России. За сутки в стране зарегистрировано 815 смертей среди пациентов с подтвержденным диагнозом.

Рекорд по смертности от COVID-19 обновился в Свердловской области и в России
Узнать подробнее

Материалы по теме
Уральский врач: «Вакцинация против COVID-19 не остановит четвертую волну осенью»Родители обвинили детский сад в замалчивании вспышки коронавируса в ЕкатеринбургеПостковидный синдром может сохраняться в течение нескольких месяцев — Роспотребнадзор
#Россия#Здоровье#Свердловская область#Общество#Коронавирус
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25