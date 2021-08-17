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За отобранную квартиру уралец отсудил у «черных риелторов» 2,2 миллиона рублей

17 августа 2021, 08:00
Фото: 1MI
Потерявший из-за «черных риелторов» квартиру житель Урала выиграл у них суд. Из-за них он провел три года в приюте. Теперь похитители обязаны выплатить 2,2 миллиона рублей.

Несколько лет назад посреди дня, на глазах прохожих, мужчина из Екатеринбурга был похищен неизвестными. Ему надели на голову пакет и увезли на автомобиле на скотомогильник. Там его били и стали угрожать. После этого несколько дней мужчина провел запертым в квартире, пока не подписал бумаги о продаже квартиры. Оформлена сделка была через договор купли-продажи, пишет Е1.

Взамен мужчине была предоставлена комната в бараке, расположенном где-то в Свердловской области.

Пострадавший посчитал, что полиция в решении проблемы ему не поможет и не стал писать заявление. Однако следователи его нашли сами, так как банда совершила не одно преступление. Двое мужчин были задержаны и осуждены. Несколько человек все еще не пойманы, их разыскивает полиция.

Мужчина в результате остался на улице. Он три года проживал в приюте для бездомных. Его директор помогла подать иск в суд.

Суд допрашивал ответчиков посредством видеосвязи. Теперь осужденные должны выплатить долг.

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#Суд#Екатеринбург#Мошенничество#Риэлторы#Новости УрФО#Общество
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