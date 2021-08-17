За отобранную квартиру уралец отсудил у «черных риелторов» 2,2 миллиона рублей

Несколько лет назад посреди дня, на глазах прохожих, мужчина из Екатеринбурга был похищен неизвестными. Ему надели на голову пакет и увезли на автомобиле на скотомогильник. Там его били и стали угрожать. После этого несколько дней мужчина провел запертым в квартире, пока не подписал бумаги о продаже квартиры. Оформлена сделка была через договор купли-продажи, пишет Е1.