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Антирекорд по суточной смертности от коронавируса обновился в Свердловской области

18 августа 2021, 09:05
Фото: 1МI
За прошедшие сутки на Среднем Урале скончались 29 пациентов с подтвержденным диагнозом «COVID-19». Заразились еще 516 свердловчан.

За период с 17 по 18 августа в Свердловской области зарегистрировано 29 случаев смерти больных COVID-19, общее число случаев — 4 785, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В регионе выявлено 516 новых случаев заражения, из них в Екатеринбурге — 134.

828 пациентов находятся в больницах в тяжелом состоянии, 524 — в реанимациях, 401 — на ИВЛ.

В общей сложности коронавирусную инфекцию подхватили 116 797 свердловчан. Излечилось 108 033 человека.

На территории России за прошедшие сутки выявлено 20 904 новых случая коронавируса (в общей сложности 6 663 473), умерли в больницах 799 человек (172 909).

Напомним, рекордное число заболевших коронавирусом было выявлено в Нижнем Тагиле 6 августа 2021 года — 151 новый случай. По данным Роспотребназдзора, инфекцию подхватили уже свыше 8,6 тысячи тагильчан.

121 случай COVID-19 выявлен в Нижнем Тагиле за минувшие сутки
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#Смертность#Здоровье#Свердловская область#Общество#Рекорд#Коронавирус
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