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Новый рекорд России на перекладине установил тагильский спортсмен

18 августа 2021, 09:48
Фото: страница Фаниса Хайруллина на YouTube
Тагильский спортсмен Фанис Хайруллин, тренер объединения уличной атлетики «Стойкие», попал в Книгу рекордов России. Он смог более 42 секунд продержать уголок на перекладине на средних пальцах.

Подготовка заняла две недели, так как была достаточно хорошая база. Фанис делал другие элементы и упражнения на средних пальцах.

Я стремился достичь результата в 50 секунд, а вышло 42. В принципе, я доволен результатом, который получился, рассказал редакции TagilCity.ru Фанис Хайруллин.

Напомним, 14-летний тагильский школьник Владислав Мальцев, которого тренирует Фанис Хайруллин, установил рекорд России в горизонтальном упоре на согнутых руках. Он смог выполнить элемент в течение одной минуты и трех секунд.

Тагильский школьник установил рекорд России в горизонтальном упоре на согнутых руках
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#Книга рекордов#Спорт#Воркаут#Нижний Тагил#Эксклюзив
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