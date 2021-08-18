О влиянии COVID-19 при беременности на новорожденных рассказала уральский врач

Чаще всего беременные женщины болеют коронавирусом в легкой или средней форме. При этом не всегда это, по словам врача, приводит к плохим исходам для новорожденных, пишет Е1. Однако она отметила, что осложнений у таких детей больше. Это зависит от того, на каком сроке было перенесено заболевание.