Об отсутствии лекарств вновь сообщила медсестра из больницы Североуральска

Медсестра подчеркнула, что в большинстве отделений отсутствуют необходимые препараты. Ранее, во время работы в «красной» зоне, врачам не доплачивали за риск быть зараженными, а также за переработки. Медик рассказала, что медсестры не раз составляли жалобы в администрацию президента, но те направлялись на проверку в свердловский Минздрав, сообщает Е1.