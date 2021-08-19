Для остановки огня пожарные опахали территорию вокруг уральского санатория

Posted 19 августа 2021, 09:04
Published 19 августа 2021, 09:04
Modified 29 ноября, 18:20
Updated 29 ноября, 18:20
На месте работает около 100 человек и 20 единиц специальной техники. Спасатели опахали территорию длиной около трех километров и выкопали траншею шириной в два метра.
К 19 августа площадь возгорания не увеличилась, пожарные работают с помощью ранцевых огнетушителей. Пожар мониторят беспилотники.
Напомним, пожар под Екатеринбургом разгорелся 17 августа. Люди и персонал из санатория были эвакуированы, для них выделили специальные автобусы. Также был организован пункт временного размещения на 100 человек.