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Posted 19 августа 2021, 09:04

Published 19 августа 2021, 09:04

Modified 29 ноября, 18:20

Updated 29 ноября, 18:20

Для остановки огня пожарные опахали территорию вокруг уральского санатория

19 августа 2021, 09:04
Пожар в Первоуральском ГО рядом с санаторием «Озеро глухое» вторые сутки тушат сотрудники МЧС и волонтеры. Площадь возгорания составляет 40 гектаров.

На месте работает около 100 человек и 20 единиц специальной техники. Спасатели опахали территорию длиной около трех километров и выкопали траншею шириной в два метра.

К 19 августа площадь возгорания не увеличилась, пожарные работают с помощью ранцевых огнетушителей. Пожар мониторят беспилотники.

Напомним, пожар под Екатеринбургом разгорелся 17 августа. Люди и персонал из санатория были эвакуированы, для них выделили специальные автобусы. Также был организован пункт временного размещения на 100 человек.

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