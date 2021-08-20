По несколько часов ждать багаж вынуждены пассажиры в Кольцово в Екатеринбурге

По словам одной из пассажирок, людям вокруг становится плохо, дети болеют, а мамы выглядят устало. Уральцы прибыли в 15.30 и уже около полутора часов ожидают багаж. В аэропорту подтвердили данный факт, однако в случившемся обвинили авиакомпании. В Кольцово пояснили, что за сегодняшний день в течение часа прибыло сразу 11 рейсов. В это число входят 6 рейсов, которые прилетели вне расписания с задержками, сообщает Е1.