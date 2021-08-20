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По несколько часов ждать багаж вынуждены пассажиры в Кольцово в Екатеринбурге

20 августа 2021, 17:46
Фото: 1MI
Пассажиры, которые прибыли из Анапы и Минеральных вод в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге, должны несколько часов ожидать, пока можно будет получить свой багаж. На это пожаловались несколько человек, находящихся в зоне выдачи.

По словам одной из пассажирок, людям вокруг становится плохо, дети болеют, а мамы выглядят устало. Уральцы прибыли в 15.30 и уже около полутора часов ожидают багаж. В аэропорту подтвердили данный факт, однако в случившемся обвинили авиакомпании. В Кольцово пояснили, что за сегодняшний день в течение часа прибыло сразу 11 рейсов. В это число входят 6 рейсов, которые прилетели вне расписания с задержками, сообщает Е1.

Напомним, 6 августа стало известно, что свыше 500 человек не могут вылететь из аэропорта Кольцово из-за грозы, накрывшей город минувшей ночью. По словам пассажиров, которые провели в ожидании на посадку более 10 часов, им так и не предоставили горячее питание.

12 самолетов не могли вылететь и приземлиться в Кольцово из-за грозы
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