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Шестилетний мальчик шел в торговый центр и попал под машину в Екатеринбурге

20 августа 2021, 17:30
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Шестилетний мальчик, который с мамой шел в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге, выбежал на дорогу, где его сбил водитель на Daewoo Nexia. Инцидент произошел на улице Опалихинской.

В результате аварии мальчика пришлось доставить в медучреждение. Он получил ушиб затылка, после чего уехал домой. По словам матери ребенка, во время пути в ТРЦ она отвлеклась, после чего услышала скрип тормозов из-за резкого торможения. На дороге стоял автомобиль, а на обочине сидел ее сын, сообщает Е1 со ссылкой на местное ГИБДД.

Водитель иномарки — 50-летний мужчина со стажем в 13 лет. Он пояснил, что несовершеннолетний появился из-за автобуса, который также стоял на проезжей части. Данные ведомства гласят, что мальчик пересекал дорогу в неположенном месте.

Напомним, 19 августа стало известно, что в Екатеринбурге семилетний мальчик попал под колеса бетономешалки. Он выбежал из-за припаркованного автомобиля. В результате он был госпитализирован в больницу.

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