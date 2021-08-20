Шестилетний мальчик шел в торговый центр и попал под машину в Екатеринбурге

В результате аварии мальчика пришлось доставить в медучреждение. Он получил ушиб затылка, после чего уехал домой. По словам матери ребенка, во время пути в ТРЦ она отвлеклась, после чего услышала скрип тормозов из-за резкого торможения. На дороге стоял автомобиль, а на обочине сидел ее сын, сообщает Е1 со ссылкой на местное ГИБДД.