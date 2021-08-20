За незаконную погрузку угля на тагильского железнодорожника заведено уголовное дело

За дачу взятки уголовные дела возбуждены и в отношении представителей транспортных коммерческих организаций. Они давали деньги железнодорожнику за незаконное оказание услуг по погрузке и транспортировке вагонов на одной из ж/д станций Свердловской области. Грузили подозреваемые уголь средствами и силами железной дороги.