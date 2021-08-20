Женщина с коронавирусом умерла после родов первенца в Екатеринбурге

Напомним, екатеринбурженка попала в реанимацию после того, как поставила прививку от коронавируса. Она считает, что сказался клещевой энцефалит, который она перенесла в детстве. Однако специалисты рассказали, что эта болезнь не является противопоказанием к вакцинации. Скорее всего, произошла аллергическая реакция.