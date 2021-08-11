После прививки от COVID-19 в реанимацию попала жительница Екатеринбурга

37-летняя жительница Екатеринбурга недавно поставила прививку от COVID-19 в одном из ТЦ города. На следующий день она была госпитализирована в реанимацию с высокой температурой и затрудненным дыханием. Медики спасли пациентку, сейчас ее уже выписали домой.