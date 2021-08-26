УФАС признало «ЭнергосбыТ» злоупотребляющим доминирующим положением

Управление установило, что поведение компании ущемило интересы МУП «Комэнергоресурс», которое занимается оказанием услуг по водоотведению и водоснабжению на территории региона. То есть, оно также относится к потребителям, ограничении в электричестве которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям.