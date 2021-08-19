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От торгов на 60,5 млн отстранило участника закупок свердловское УФАС

19 августа 2021, 11:46
Фото: Яндекс.Карты
Комиссия необоснованно допустила участника на торги по ремонту котельной в Нижних Сергах. УФАС провело проверку и отстранило его закупки.

Для проведения ремонта котельной, участник должен был подтвердить опыт контрактом, который уже исполнен. Компания в заявке предоставила договор, который не был исполнен.

Комиссия не проверила необходимые документы, которые размещаются на сайте Госзакупок в открытом доступе.

По решению УФАС был отменен протокол подведения итогов и назначена новая дата рассмотрения вторых частей заявок. Это решение поддержали Арбитражный суд Свердловской области и 17 апелляционный суд.

Напомним, УФАС выявило нарушения в администрации Невьянского ГО при финансировании на ремонт дорог и благоустройство.

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#Подрядчик#УФАС#Свердловская область#Строительство#Котельная#Закупки#Торги#Экономика
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