От торгов на 60,5 млн отстранило участника закупок свердловское УФАС

Для проведения ремонта котельной, участник должен был подтвердить опыт контрактом, который уже исполнен. Компания в заявке предоставила договор, который не был исполнен.
Комиссия не проверила необходимые документы, которые размещаются на сайте Госзакупок в открытом доступе.
По решению УФАС был отменен протокол подведения итогов и назначена новая дата рассмотрения вторых частей заявок. Это решение поддержали Арбитражный суд Свердловской области и 17 апелляционный суд.
Напомним, УФАС выявило нарушения в администрации Невьянского ГО при финансировании на ремонт дорог и благоустройство.