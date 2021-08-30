Министр иностранных дел Сергей Лавров приедет в Екатеринбург

Posted 30 августа 2021, 14:20
Published 30 августа 2021, 14:20
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
По словам знакомого с ситуацией источника в руководстве региона, визит Лаврова имеет связь с выборами, которые пройдут в сентябре, сообщает «КП-Екатеринбург». Отмечается, что он является один из лидеров федерального списка «Единой России».
Предполагается, что Сергей Лавров прибудет в столицу Урала 2 сентября — в четверг.
Напомним, различные юридические лица пожертвовали 25,5 миллиона рублей в избирательные фонды отделений политических партий, представители которых выдвигаются в Законодательное собрание Свердловской области.