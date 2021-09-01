Для строительства детского сада на Красном Камне в Нижнем Тагиле проведут изыскания

Согласно документации, будущий объект не принадлежит к каким-либо объектам транспортной инфраструктуры или другим, которые могут повлиять на безопасность. Кроме того, на территории, где планируется строительство, не имеется рисков возникновения опасных катаклизмов или техногенных воздействий.