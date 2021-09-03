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Posted 3 сентября 2021, 13:50

Published 3 сентября 2021, 13:50

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Волонтеров обучат работать на лесных пожарах в Свердловской области

Волонтеров обучат работать на лесных пожарах в Свердловской области

3 сентября 2021, 13:50
Фото: 1MI.
Волонтеры, входящие в ОНФ, узнают о том, как правильно ликвидировать природные пожары. Этому их научат сотрудники Уральской базы авиаохраны лесов. Данное решение приняли министр природных ресурсов региона Алексей Кузнецов и глава Авиалесоохраны в регионе Роман Лежнин.

По словам министра Алексея Кузнецова, добровольцы, не прошедшие необходимое обучение, не могут участвовать в тушении пожаров, поскольку это небезопасно, сообщает департаменте информполитики региона.

Также на территории Свердловской области планируется создание информационной базы, целью которой является обмен данных о пожарной обстановке в лесах. В том случае, если потребуется помощь волонтеров, «Авиалесоохрана» займется транспортировкой и размещением желающих. Также они получат соответствующее оборудование.

Напомним, в конце августа к губернатору Евгению Куйвашеву обратились с просьбой создать добровольческие отряды, которые будут тушить пожары. Главе указали на нехватку кадров в МЧС.

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#Общество#Пожар#Свердловская область#Добровольцы#Пожары в Свердловской области
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