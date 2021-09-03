Волонтеров обучат работать на лесных пожарах в Свердловской области

Также на территории Свердловской области планируется создание информационной базы, целью которой является обмен данных о пожарной обстановке в лесах. В том случае, если потребуется помощь волонтеров, «Авиалесоохрана» займется транспортировкой и размещением желающих. Также они получат соответствующее оборудование.