Вынесен приговор ревнивцу за убийство соперника штык-ножом в Екатеринбурге

Posted 6 сентября 2021, 06:47
Published 6 сентября 2021, 06:47
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор уроженцу Молдавской республики, который ночью 16 мая 2021 года, пробрался через окно в дом своей бывшей и нанес 14 ударов штык-ножом своему сопернику, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Обвиняемый напал на спящего мужчину, между ними завязалась борьба, но убийца все-таки смог нанести жертве смертельные удары, в результате которых мужчина скончался.
Следователь и оперативники, занимавшиеся этим уголовным делом, отметили, что несмотря на явно сильный шум от борьбы двух мужчин, девушка даже не просыпалась: ее разбудил убийца и заставил затирать пятна крови потерпевшего, рассказал пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
Суд отправил убийцу на 8,5 лет в колонию строгого режима.
Напомним, в конце августа 2021 года суд присяжных оправдал мужчину, зарезавшего своего собутыльника при самообороне в Екатеринбурге.