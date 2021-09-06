Вынесен приговор ревнивцу за убийство соперника штык-ножом в Екатеринбурге

Следователь и оперативники, занимавшиеся этим уголовным делом, отметили, что несмотря на явно сильный шум от борьбы двух мужчин, девушка даже не просыпалась: ее разбудил убийца и заставил затирать пятна крови потерпевшего, рассказал пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.