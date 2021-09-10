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При странных обстоятельствах исчез предприниматель-должник в Екатеринбурге

10 сентября 2021, 11:18
Фото: 1MI
Предприниматель из Екатеринбурга Александр Шабанов оставил записку родным и уехал в неизвестном направлении. Бизнесмен поставлял приборы освещения для новостроек и УК.
Фото: ЛизаАлерт

С 9 сентября 2021 года ничего не известно о месте нахождения жителя уральской столицы Александра Шабанова, который пропал, оставив записку родным, сообщает «КП-Екатеринбург».

42-летний мужчина просит в записке прощения у родных и близких, по некоторым данным, бизнесмен набрал кредитов, но не смог вовремя расплатиться перед кредиторами. Поисками пропавшего занимается полиция и волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт».

Напомним, 7 сентября 2021 года силовики штурмовали 2 пустые квартиры в Нижнем Тагиле в поисках пропавшего год назад бизнесмена из Екатеринбурга.

Силовики штурмом взяли две пустые квартиры Нижнего Тагила
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#Екатеринбург#Долги#Лиза алерт#Полиция#Поиски#Новости УрФО#Происшествия
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