При странных обстоятельствах исчез предприниматель-должник в Екатеринбурге

С 9 сентября 2021 года ничего не известно о месте нахождения жителя уральской столицы Александра Шабанова, который пропал, оставив записку родным, сообщает «КП-Екатеринбург».
42-летний мужчина просит в записке прощения у родных и близких, по некоторым данным, бизнесмен набрал кредитов, но не смог вовремя расплатиться перед кредиторами. Поисками пропавшего занимается полиция и волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт».
Напомним, 7 сентября 2021 года силовики штурмовали 2 пустые квартиры в Нижнем Тагиле в поисках пропавшего год назад бизнесмена из Екатеринбурга.