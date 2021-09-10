При странных обстоятельствах исчез предприниматель-должник в Екатеринбурге

42-летний мужчина просит в записке прощения у родных и близких, по некоторым данным, бизнесмен набрал кредитов, но не смог вовремя расплатиться перед кредиторами. Поисками пропавшего занимается полиция и волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт».