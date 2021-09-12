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Крупнейшей ферме Свердловской области грозит банкротство

12 сентября 2021, 10:32
Фото: Flickr
ООО «Полевская ферма» стала в очередной раз объектом пристального внимания Сбербанка. Регулятор планирует подать иск на признание предприятия банкротом.

Информация о намерении банка обратиться в суд на ООО «Полевская ферма» появилась на сайте Единого Федерального реестра сведений юридических лиц. Предприятие попытаются признать банкротом. При этом сумма долга фермы не указана.

По данным «Коммерсанта» «Полевская ферма» является одним из самых крупных хозяйств Свердловской области. Свинокомплекс предприятия может вместить три тысячи голов скота. Реализацией продукции из свинины и говядины компания занимается в основном через сеть собственных магазинов по всему региону, пишет Ура.ру. В 2020 году чистая прибыль фермы составила 10,9 миллионов рублей. Действующая задолженность предприятия равна 27,5 миллионов рублей, при этом на конец 2020 года краткосрочный долг компании составлял 39,7 миллионов рублей.

В июле 2021 года Сбербанк уже подавал иск к ООО — по решению суда были выставлены на торги морозильник, пять витрин и холодильный моноблок. Общая сумма исков составляла 1,6 миллионов рублей.

Напомним, в морозилкам ЦПКиО Екатеринбурга были обнаружены трупы животных с одной из местных ферм.

Трупы животных обнаружены в морозилках ЦПКиО в Екатеринбурге
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