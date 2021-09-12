Крупнейшей ферме Свердловской области грозит банкротство

По данным «Коммерсанта» «Полевская ферма» является одним из самых крупных хозяйств Свердловской области. Свинокомплекс предприятия может вместить три тысячи голов скота. Реализацией продукции из свинины и говядины компания занимается в основном через сеть собственных магазинов по всему региону, пишет Ура.ру. В 2020 году чистая прибыль фермы составила 10,9 миллионов рублей. Действующая задолженность предприятия равна 27,5 миллионов рублей, при этом на конец 2020 года краткосрочный долг компании составлял 39,7 миллионов рублей.