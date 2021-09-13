Отопительный сезон начался в Свердловской области

По словам главы Свердловской области Евгения Куйвашева, тепло в первую очередь появляется на социальных объектах, таких как школы, больницы, детские сады, и только потом в жилых домах. Куйвашев отметил, что на данный момент приоритетной задачей является обеспечение отоплением потребителей до 1 октября, сообщает департамент информполитики региона.
Сейчас на территории региона уже функционирует 107 котельных. Батареи успели прогреться в 33 школах, 42 детских садах, 33 больницах, 42 учреждениях культуры, двух интернатах и в 14 других социальных объектов.
На организацию сезона была потрачено 6,95 миллиарда рублей. Также власти озаботились подготовкой техники, которая ликвидирует возможные ЧП. Около 6 тысяч специалистов готовы заняться устранением проблем, было организовано больше тысячи бригад.
Напомним, 13 сентября в Нижнем Тагиле началась подача отопления. Жители разных районов города сообщили, что у них в квартирах теперь тепло, однако пока не у всех. Предполагается, что подача отопления будет проведена в течение дня.