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Отопительный сезон начался в Свердловской области

13 сентября 2021, 14:03
Фото: 1MI
В квартирах жителей Свердловской области стало теплее, начали согреваться батареи. Первым отопление появилось у жителей Пелыма. Данный поселок считается самым северным в регионе.

По словам главы Свердловской области Евгения Куйвашева, тепло в первую очередь появляется на социальных объектах, таких как школы, больницы, детские сады, и только потом в жилых домах. Куйвашев отметил, что на данный момент приоритетной задачей является обеспечение отоплением потребителей до 1 октября, сообщает департамент информполитики региона.

Сейчас на территории региона уже функционирует 107 котельных. Батареи успели прогреться в 33 школах, 42 детских садах, 33 больницах, 42 учреждениях культуры, двух интернатах и в 14 других социальных объектов.

На организацию сезона была потрачено 6,95 миллиарда рублей. Также власти озаботились подготовкой техники, которая ликвидирует возможные ЧП. Около 6 тысяч специалистов готовы заняться устранением проблем, было организовано больше тысячи бригад.

Напомним, 13 сентября в Нижнем Тагиле началась подача отопления. Жители разных районов города сообщили, что у них в квартирах теперь тепло, однако пока не у всех. Предполагается, что подача отопления будет проведена в течение дня.

Отопление начало поступать в квартиры жителей Нижнего Тагила
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#Свердловская область#Дома#Евгений Куйвашев#Отопление#Тепло#Общество
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