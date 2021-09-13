Отопление начало поступать в квартиры жителей Нижнего Тагила

Анонимный опрос провело TagilCity.ru. В нем приняли участие более 200 человек.
Согласно его результатам, часть домов Вагонки, Центра, Тагилстроя, Рудника, Смычки, Красного Камня, Выи, Лебяжки и ГГМ уже получили тепло.
Однако некоторые жители города все еще ждут тепла в своих домах.
Планируется, что подача отопления будет проведена в течение дня.
Напомним, отопление в жилые дома Нижнего Тагила начало поступать с 13 сентября. Такое постановление подписал глава города Владислав Пинаев. Согласно документу, коммунальщики должны были к этому времени проверить все сети, а также обеспечить подачу тепла.