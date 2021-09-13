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Отопление начало поступать в квартиры жителей Нижнего Тагила

13 сентября 2021, 08:36
Фото: 1MI
Подача отопления началась в Нижнем Тагиле 13 сентября. Жители разных районов города сообщают, что у них в квартирах теперь тепло, но пока не у всех.

Анонимный опрос провело TagilCity.ru. В нем приняли участие более 200 человек.

Согласно его результатам, часть домов Вагонки, Центра, Тагилстроя, Рудника, Смычки, Красного Камня, Выи, Лебяжки и ГГМ уже получили тепло.

Однако некоторые жители города все еще ждут тепла в своих домах.

Планируется, что подача отопления будет проведена в течение дня.

Напомним, отопление в жилые дома Нижнего Тагила начало поступать с 13 сентября. Такое постановление подписал глава города Владислав Пинаев. Согласно документу, коммунальщики должны были к этому времени проверить все сети, а также обеспечить подачу тепла.

Тепло начнет поступать в дома тагильчан с 13 сентября
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