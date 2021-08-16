TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Грязная и вонючая застойная вода из систем отопления попала в горячую воду тагильчан

16 августа 2021, 11:50
Фото: 1MI
Более 30 жалоб на качество грязной воды поступило от жителей Нижнего Тагила энергетикам за прошедшую неделю. Жителей не устраивает ее качество и цвет.

Жалобы поступали из разных районов города. Специалисты отобрали около 100 проб воды на теплоисточниках. Выяснилось, что кто-то промывал отопительную систему, и застойная вода попала в систему горячего водоснабжения, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на руководителя филиала АО «Регионгаз-Инвест» Сергея Козлова.

Он пояснил, что система общая, она связывает центр города, Выю и ГГМ. Сейчас энергетики пытаются понять, откуда именно пошла застойная вода, нарушителям грозит штраф. Специалисты отмечают, что оборудование промывается, в ближайшие дни показатели вернутся в норму.

Напомним, Роспотребнадзор выявил превышение хлороформа в питьевой воде. Вещество негативно влияет на внутренние органы людей, часто на него появляются аллергические реакции.

Превышение хлороформа в питьевой воде нашел тагильский Роспотребнадзор
Узнать подробнее

Превышение хлороформа в питьевой воде нашел тагильский Роспотребнадзор
Узнать подробнее

Материалы по теме
«Водоканал-НТ» игнорирует предписания Роспотребнадзора по улучшению водоемовКоронавирус не обнаружен в сточных водах Свердловской областиЗагрязнения воздуха, почвы и воды. Эко-итоги в Нижнем Тагиле
#Грязная вода#Жалобы#Отопление#Нижний Тагил#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25