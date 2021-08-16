Грязная и вонючая застойная вода из систем отопления попала в горячую воду тагильчан

Он пояснил, что система общая, она связывает центр города, Выю и ГГМ. Сейчас энергетики пытаются понять, откуда именно пошла застойная вода, нарушителям грозит штраф. Специалисты отмечают, что оборудование промывается, в ближайшие дни показатели вернутся в норму.