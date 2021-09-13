За угрозу взорвать гранату из-за жены екатеринбуржцу грозит до двух лет колонии

На момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В дежурной части он заявил, что не простит жену за то, что она ушла после ссоры. Теперь уральцу грозит до двух лет колонии, а по административным протоколам — до 15 суток ареста, либо штраф до 1,5 тысячи рублей.