Двум бросившим гранату в сотрудников ОМОН на митинге екатеринбуржцам вынесен приговор

По версии следствия, в день несанкционированного митинга 23 января 2021 года сужденные встретились около одного из домов Екатеринбурге. Один передал другому пиротехническую страйкбольную гранату РГД-5 и оставил при себе дымовую шашку РДГ-Б. На мероприятие молодые люди приехали втроем. Третьим был свидетель.