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Posted 27 августа 2021, 07:26

Published 27 августа 2021, 07:26

Modified 19 августа 2024, 22:42

Updated 19 августа 2024, 22:42

Двум бросившим гранату в сотрудников ОМОН на митинге екатеринбуржцам вынесен приговор

Двум бросившим гранату в сотрудников ОМОН на митинге екатеринбуржцам вынесен приговор

27 августа 2021, 07:26
Фото: 1MI.
Двум екатеринбуржцам суд назначил наказание в виде 10 и 8 месяцев в колонии-поселении по уголовному делу о брошенных в силовиков гранате и дымовой шашке во время митинга 23 января.

Мужчины признаны виновными в применении насилия в отношении представителей властей, а также хулиганстве. Однако последнее обвинение суд снял, пишет Znak.

По версии следствия, в день несанкционированного митинга 23 января 2021 года сужденные встретились около одного из домов Екатеринбурге. Один передал другому пиротехническую страйкбольную гранату РГД-5 и оставил при себе дымовую шашку РДГ-Б. На мероприятие молодые люди приехали втроем. Третьим был свидетель.

В ходе несанкционированного митинга мужчины использовали боеприпасы, бросив их в бойцов ОМОНа возле сквера у Театра драмы.

Следствие считает, что молодые люди сделали это для отвлечения внимания силовиков от постасовки с другими гражданами. В качестве доказательства по делу приобщена видеозапись.

Потерпевшие прапорщики ОМОНа заявили, что испытали физическую боль. У них першило горло, болели глаза и голова. После произошедшего их вывели из строя.

Оба молодых человека признали вину, принесли извинения и раскаялись. Суд счел это как смягчающее обстоятельство.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Приговор#Омон#Екатеринбург
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