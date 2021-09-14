За убийство 17-летней давности задержан мужчина в Свердловской области

Установленные подельники обвиняются в совершении разбоя, при котором они убили потерпевшего, краже и угоне автомобиля жертвы. 41-летние подозреваемые напали в Михайловске на местного бизнесмена с ножами, причинив ему смертельные ранения. Из дома потерпевшего они похитили 37 тысяч рублей, а из автомобиля панель от автомагнитолы стоимостью 3 тысячи.