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За убийство 17-летней давности задержан мужчина в Свердловской области

14 сентября 2021, 08:55
Фото: СУ СКР РФ по Свердловской области
Подозреваемого с подельником подозревают в совершении убийства предпринимателя из Михайловска Свердловской области в 2004 году. Экспертизой установлено, что мужчина страдает психическим расстройством.

Раскрыто разбойное нападение на предпринимателя из Свердловской области, совершенное группой лиц в апреле 2004 года, сообщает СКР по Свердловской области.

Установленные подельники обвиняются в совершении разбоя, при котором они убили потерпевшего, краже и угоне автомобиля жертвы. 41-летние подозреваемые напали в Михайловске на местного бизнесмена с ножами, причинив ему смертельные ранения. Из дома потерпевшего они похитили 37 тысяч рублей, а из автомобиля панель от автомагнитолы стоимостью 3 тысячи.

По горячим следам тогда раскрыть преступление не удалось. Однако на месте были собраны образцы ДНК, которые помогли в дальнейшем установить убийц — один из преступников находился в одной из исправительных колоний региона.

Оба нападавших были установлены и изобличены в результате совместной работы сыщиков уголовного розыска и наших партнёров из регионального Следственного комитета,сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, жительница Нижнего Тагила на 7 лет отправилась в колонию общего режима за убийство кочергой своего супруга, которое она совершила в День влюбленных в феврале 2021 года.

За романтичное убийство кочергой в День влюбленных тагильчанка получила 7 лет колонии
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