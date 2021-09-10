За убийство соседа кочергой в Березовском женщина получила 8 лет колонии

10 сентября 2021 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) к восьми годам колонии общего режима приговорена жительница Березовского, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области..
В конце зимы 2021 года осужденная употребляла алкогольные напитки вместе с потерпевшим, спустя какое-то время женщина высказала 54-летнему мужчине претензии: якобы тот, накануне мешал ей спать.
После чего она принялась избивать его кочергой и металлическим совком. После получения 88 ударов металлическими предметами мужчина скончался на месте. Осужденная сама вызвала полицию, сообщил начальник пресс-службы полицейского главка Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, 9 сентября 2021 года 8 лет колонии строгого режима получил житель Екатеринбурга, убивший свою жену-блогера.