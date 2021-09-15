Hyundai снес ларек после столкновения с Mazda в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел на перекрестке улиц Победы – Пархоменко у дома 41/1.
Установлено, что 58-летний водитель Mazda при повороте не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем Hyundai, за рулём которого находился 34-летний мужчина.
От удара Hyundai вылетел с дороги и столкнулся с киоском, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
В аварии никто из людей не пострадал. Оба водителя в момент ДТП были трезвы.
Напомним, вчера днём, 14 сентября, на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух иномарок. В аварии пострадал 10-летний мальчик и 36-летняя женщина.