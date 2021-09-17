Торговавший на Урале опасным антисептиком бизнесмен избежал тюрьмы

На территории посёлка в Сысертском районе Свердловской области сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции в ходе оперативно-разыскных мероприятий пресекли деятельность цеха по производству антисептика под названием «Антисептс,сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.