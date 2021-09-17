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Торговавший на Урале опасным антисептиком бизнесмен избежал тюрьмы

17 сентября 2021, 11:08
Фото: 1MI
44-летний бизнесмен, который изготовил более 140 тысяч литров опасного антисептика, избежал тюрьмы. Он торговал им в Свердловской области. Средство было опасным из-за содержания метанола.

Следователи и суд установили, что с февраля по ноябрь 2020 года в Сысертском районе бизнесмен занимался изготовлением и продажей антисептика для обработки рук.

Эти средства содержали в составе метанол, являющийся опасным для жизни и здоровья людей. Продукцию предприниматель расфасовывал в тару и расклеивал этикетки, содержащие заведомо ложную информацию о составе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

В составе антисептиков допускается содержание 3,5% метилового спирта. При этом, отмечают в ведомстве, в изъятом веществе содержалось 62-69%.

Для продажи средства бизнесмен предоставлял документы, где сказано, что товар соответствует заявленному качеству. В результате мужчина был обвинен в сбыте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности.

На территории посёлка в Сысертском районе Свердловской области сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции в ходе оперативно-разыскных мероприятий пресекли деятельность цеха по производству антисептика под названием «Антисептс,сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что от данного антисептика в Якутии скончались 9 человек.

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#Антисептик#Сысерть#Коронавирус#Сысертский район#Общество
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