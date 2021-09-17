Водитель пытался затормозить: Volkswagen вылетел в кювет на Серовской трассе

Напомним, на перекрестке проспекта Мира и улицы Победы в Нижнем Тагиле 16 сентября водитель не справился с управлением и врезался в столб. Автомобиль от удара отбросило и несколько раз развернуло. Момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения.