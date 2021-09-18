Жители села Кайгородское стали самыми активными избирателями в ГГО

В первый день голосования 32,51% избирателей в селе Кайгородское под Нижним Тагилом отдали свои голоса за кандидатов в Госдуму и ЗакСО. Это 118 человек. В ГГО это лидирующие позиции.
Немного отстают с показателями 31,43% (22 человека), 30,86% (187 избирателей) и 28,92% (107 голосовавших) соответственно в Новой Башкарке, центральной УИК Пригородного района на Красноармейской, 46 и посёлке Зональный.
Наименьшие показатели по явке в пригороде у села Николо-Павловское (235 человек или 15,84%) и два избирательных участка в Лае (217 избирателей или 16,17% на одном и 49 человек или 16,5% на другом).
В Нижнем Тагиле самыми активными избирателями стали жители Дзержинского района.