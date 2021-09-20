Мужчина выкинул свою собаку из окна в Асбесте

Животное в тяжелом состоянии отправили в Екатеринбург. У небольшой собаки была низкая температура и повреждения внутренностей. Во время поездки в уральскую столицу питомец погиб. По словам директора фонда помощи бездомным животным Марины Шарифуллиной, судороги у собаки начались еще в транспортном средстве. Она могла выжить, если бы помощь была оказана на месте происшествия.