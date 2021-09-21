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Мужчина разбил стекла в машине и бросил ее на дороге на Алтайской в Нижнем Тагиле

21 сентября 2021, 05:45
Фото: 1MI
Мужчина разбил стекла «ВАЗ-2112» и бросил его посреди дороги на улице Алтайская в Нижнем Тагиле.

Рядом с автомобилем, в котором не было водителя, находилась машина ГИБДД, сообщили очевидцы TagilCity.ru. Инцидент произошел 20 сентября в темное время суток.

В Отделе пропаганды ГИБДД рассказали подробности произошедшего инцидента. Автомобиль привлек внимание инспекторов около 22.00. Он стоял поперек проезжей части улицы Алтайской у дома № 1 переулка Оплетина. При этом машина перегораживала проезжую часть.

Рядом с машиной находился мужчина, а также на дороге лежали порванные документы. Инспекторы ДПС предложили хозяину убрать транспортное средство с проезжей части, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Мужчина отказался выполнить просьбу инспекторов, разбил стекла и завил что машина ему не нужна. После этого он ушел. В результате «ВАЗ-2112» бы эвакуирован на штрафную стоянку за нарушение правил остановки и стоянки.

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#ГИБДД#Автомобиль#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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