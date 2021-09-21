Мужчина разбил стекла в машине и бросил ее на дороге на Алтайской в Нижнем Тагиле

Рядом с автомобилем, в котором не было водителя, находилась машина ГИБДД, сообщили очевидцы TagilCity.ru. Инцидент произошел 20 сентября в темное время суток.
В Отделе пропаганды ГИБДД рассказали подробности произошедшего инцидента. Автомобиль привлек внимание инспекторов около 22.00. Он стоял поперек проезжей части улицы Алтайской у дома № 1 переулка Оплетина. При этом машина перегораживала проезжую часть.
Рядом с машиной находился мужчина, а также на дороге лежали порванные документы. Инспекторы ДПС предложили хозяину убрать транспортное средство с проезжей части, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
Мужчина отказался выполнить просьбу инспекторов, разбил стекла и завил что машина ему не нужна. После этого он ушел. В результате «ВАЗ-2112» бы эвакуирован на штрафную стоянку за нарушение правил остановки и стоянки.