Водитель «Лады» снёс остановку в Каменске-Уральском и бросил пострадавших пассажиров

Водитель ехал из центра города в сторону посёлка Трубников. Не справившись с управлением, он налетел на остановку, сообщает «КП-Екатеринбург».
Свидетели аварии сообщили, что в машине ехало несколько нетрезвых молодых людей. На место происшествия прибыли спасатели, врачи, а также сотрудники Госавтоинспекции.
Машина была эвакуирована. Восстановлению она не подлежит.
В аварии пострадали 28 и 30-летние молодые люди, а также 17-летний юноша. Пострадавшие не были пристёгнуты.
Напомним, 16 сентября 2021 года водитель Volkswagen, ехавший в сторону Тюмени, столкнулся с грузовиком Scania, который ехал навстречу. В результате аварии 70-летний водитель Volkswagen погиб на месте.