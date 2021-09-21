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В Свердловской области не хватает 750 школьных учителей

21 сентября 2021, 05:59
Фото: 1MI
Нехватка кадров сказывается на работающих педагогах Свердловской области: на них ложится дополнительная нагрузка.

750 новых учительских вакансий общеобразовательных школ открыто с началом учебного года на Урале, сообщает ТАСС.

Больше всего Свердловская область нуждается в учителях начальных классов, русского языка и литературы. Также не хватает преподавателей иностранных языков и математики. Работающие сейчас учителя школ в среднем трудятся на 1,5 ставки.

В текущем году лишь 66 студентов стали учителями общеобразовательных школ по целевой программе. 500 бюджетных мест по этой программе открыты в новом учебном году сейчас. С каждым годом количество таких учебных мест увеличивается.

Суммарное количество учителей школ в Свердловской области составляет порядка 31 000 человек.

Напомним, в начале сентября 2021 года 12 екатеринбургских классов перевели на дистант.

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