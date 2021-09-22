Константин Захаров: «Из Тагила надолго уезжать не собираюсь!»

Константин Захаров, одержавший победу на выборах депутатов Госдумы от Нижнетагильского одномандатного округа, заявил, что в скором времени вернется в Нижний Тагил. Он работает директором по персоналу УВЗ и входит в число членов Нижнетагильского местного отделения партии «Единая Россия».