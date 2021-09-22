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Константин Захаров: «Из Тагила надолго уезжать не собираюсь!»

22 сентября 2021, 17:54
Фото: личная страница Константина Захарова в Instagram
Константин Захаров, одержавший победу на выборах депутатов Госдумы от Нижнетагильского одномандатного округа, заявил, что в скором времени вернется в Нижний Тагил. Он работает директором по персоналу УВЗ и входит в число членов Нижнетагильского местного отделения партии «Единая Россия».

О своих планах Захаров написал в комментариях на личной странице в Instagram. Таким образом он пообещал, что продолжит работать и проживать в Нижнем Тагиле.

Из Тагила надолго уезжать не собираюсь!ответил депутат на пожелание местной жительницы не забывать город.

Напомним, Константин Захаров победил на выборах депутатов Государственной думы России от Нижнетагильского одномандатного округа № 171. Он получил 67,77 тысячи голосов избирателей. В Госдуме РФ он будет представителем девяти городов: Нижний Тагил, Алапаевск, Верх-Нейвинский, Верхний Тагил, Верхняя Тура, Горноуральский, Кировградский, Кушвинский, Невьянский.

16,5 тысячи голосов отдали жители Дзержинского района. Это составляет 40,25% от всего числа избирателей в районе. В Ленинском районе за Захарова проголосовали 11,9 тысячи человек (32%), в Тагилстроевском — 14,2 тысячи тагильчан (38,24%).

Захаров по предварительным итогам пройдёт в Госдуму от Нижнетагильского округа
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