Вор-рецидивист из Нижнего Тагила попался на краже кольца и крестика

Следователи подозревают 41-летнего мужчину в совершении кражи, грабежа и разбойном нападении, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».
По версии следствия, в апреле 2021 года обвиняемый находился в питейном заведении по улице Юности, где совершил кражу мобильного телефона у подвыпившего и уснувшего собутыльника. Мужчина скрылся с места преступления, и пока оперативники устанавливали его личность, попытался совершить кражу в продуктовом магазине.
В магазине он был задержан сотрудниками торговой точки, приехавшие оперативники опознали в нем того же мужчину, что часом ранее украл сотовый телефон. В этот раз мужчину остпустили под подписку о не выезде.
Уже в мае 2021 года обвиняемый снял посуточно квартиру, откуда похитил микроволновую печь и тут же ее продал прохожему. Следующее преступление было более тяжким: мужчина совершил грабеж и разбой все в том же баре на улице Юности.
Увидев у потерпевшего на пальце золотое украшение, обвиняемый под надуманным предлогом вызвал его на улицу, и, угрожая ножом, потребовал снять кольцо. Затем он сбил жертву с ног на землю и похитил с шеи золотой нательный крестик.
На этот раз мужчину заключили под стражу: пока он дожидался расследования последнего дела, районные суды Нижнего Тагила вынесли ему обвинительные приговоры по ранее совершенным преступлениям. Теперь его вновь будут судить уже за более тяжкое преступление.
Напомним, 17 сентября 2021 года грабительница искусала продавщицу продуктового магазина в Екатеринбурге и похитила из кассы торговой точки 21 тысячу рублей. Женщину пришлось госпитализировать для обработки укусов, 34-летнюю грабительницу задержали бойцы Росгвардии.