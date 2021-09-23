Снова отключить трамваи и троллейбусы из-за долгов хотят энергетики в Екатеринбурге

Данное уведомление компания также направила руководству, администрации города и прокурору. Долг свыше 138 миллионов скопился за период с марта по август. В середине сентября пришла оплата 21 миллион, однако платеж не сумел покрыть потребление ЕМУП «Гортранс» даже за август, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу компании.