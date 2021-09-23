Тагильчанин на «Мерседесе» сбил 50-летнюю женщину-пешехода на Красногвардейской

В результате ДТП 50-летняя пострадавшая получила многочисленные травмы и была госпитализирована в больницу. 28-летний водитель автомобиля «Мерседес» признался инспекторам ГИБДД, что подъезжая к регулируемому пешеходному переходу, он не притормозил, в результате чего и совершил наезд на пешехода.